كأس العالم للأندية 2025

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4 صور لعصام الحضري مع إنفانتينو

07:46 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

نشر عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور جمعته برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وظهر الحضري في الصور إلى جانب إنفانتينو، خلال إحدى المؤتمرات قبل مباراة نهائي كأس العالم للأندية برئاسة إنفانتينو.

ويشغل عصام الحضري حاليا منصب مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر للمحليين، فيما يتولى حلمي طولان منصب المدير الفني للمنتخب.

وكان الحضري قد حضر نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي أُقيم أمس الأحد، وجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي، وانتهى بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل.

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الحضري وإنفانتينو عصام الحضري جياني إنفانتينو كأس العالم للأندية
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