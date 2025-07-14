القاهرة - مصراوي

نشرت سملي صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو رومانسيا يجمعها بزوجها في أحد المطاعم.

وظهر مروان عطية في الفيديو وهو يهدي زوجته وردة حمراء، تعبيرا عن حبه لها، وسط أجواء رومانسية داخل المطعم.

يذكر أن مروان عطية شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق من دور المجموعات، بعدما تذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وخاض مروان عطية في مسيرته مع النادي الأهلي 119 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع أربعة أهداف.