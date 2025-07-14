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ظهور أحمد فتوح في حفل مطرب المهرجانات عصام صاصا

07:32 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    دونجا في حفل خطوبة شقيقة أحمد فتوح
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    أحمد فتوح في حفل خطوبة شقيقته
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    دونجا في حفل زفاف شقيقة أحمد فتوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح في حفل زفاف شقيقته
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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القاهرة - مصراوي

نشر أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعه بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

وظهر فتوح في خاصية "الستوري" على "إنستجرام" إلى جانب عصام صاصا، حيث كان متواجدا في إحدى حفلاته الغنائية.

ويعد أحمد فتوح من ناشئي الزمالك، وقد صعد إلى الفريق الأول في يناير 2017، قبل أن يعار إلى نادي سموحة عام 2019، ثم عاد مجددا إلى القلعة البيضاء في 2020 بعد انتهاء فترة الإعارة.

وخاض فتوح خلال مسيرته مع الزمالك 179 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 17 هدفًا.

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أحمد فتوح عصام صاصا حفل عصام صاصا الزمالك
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