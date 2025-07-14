كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي أمي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "ميتلايف".

وبهذا الفوز، نجح باريس سان جيرمان من حصد لقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، ليصبح أول فريق في التاريخ يتوج بلقب البطولة بنظامها الجديد.

وبات فريق تشيلسي أكثر فريق إنجليزي في التاريخ تحقيقا للقب بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والقديم، إذا يمتلك لقبين في البطولة، فيما يمتلك كلا من: "مان سيتي، مان يونايتد وليفربول لقب وحيد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز بثلاثية نظيفة، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تشيلسي على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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