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6 صور لرامي صبري وزوجته شيما صابر في المصيف

04:50 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

شاركت الإعلامية شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، متابعيها بصور من قضاءهم العطلة الصيفية.

ونشرت شيماء عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور رفقة زوجها ونجلها "زين" بملابس البحر من أحد حمامات السباحة مع تعليق:"وقت العطلة".

ويذكر أن شيماء صابر اختفلت بزواجها على نجم فاركو في شهر مايو عام 2020.

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رامي صبري زوجة رامي صبري شيما صابر فاركو رامي صبري وشيما صابر
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