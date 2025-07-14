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"سفر وبحر وذكري وفاة".. زوجة مراوان عطية تنشر صورًا لهما من المصيف

03:23 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

شاركت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيها بلقطات معه من يومها.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من عطلتها الصيفية على شاطئ البحر رفقة زوجها.

كما طالبت متابعيها بالدعاء لوالد مروان:" الذكري السنوية الأولي لوالد زوجي ووالدي الثاني ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

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زوجة مروان عطية مروان عطية وزوجته الأهلي سلمى صقر
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