مع السقا وفهمي.. لاعب الأهلي يشاهد فيلم "أحمد وأحمد" (صورة)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة للاعب النادي الأهلي مع أحمد السقا وأحمد فهمي من إحدى السينمات.

وظهر أحمد مصطفى زيزو في الصورة بجانب أحمد السقا وأحمد فهمي داخل إحدى السينمات، من أجل مشاهدة فيلم "أحمد وأحمد".

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا وفهمي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وأحمد الرافعي.

بجانب ضيفا الشرف طارق لطفي، وغادة عبد الرازق، وأشرف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي على العمل والكتابة، مع تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر.

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