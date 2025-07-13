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احتفالا بعيد زواجهما.. 15 صورة لـ نور الشربيني مع زوجها في المصيف على شاطيء البحر

11:43 م الأحد 13 يوليه 2025
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  • عرض 15 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (10)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (11)
  • عرض 15 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (12)
  • عرض 15 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (14)
  • عرض 15 صورة
    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (8)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (7)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (5)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (3)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (6)
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    نور الشربيني مع زوجها في المصيف (4)
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كتبت- نهى خورشيد:

احتفلت البطلة المصرية نور الشربيني والمصنفة الأولي عالمياً في الاسكواش، بعيد زواجها بنشر مجموعة من الصور رفقة زوجها من رحلتهم في اليونان.

ونشرت نور الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع رسالة خاص:"اليونان.. قلبي معاك..ذكري زواج سعيدة حبيبي".

والجدير بالذكر أن نور احتفلت بزفافها على دكتور الأسنان عمرو الحلو يوم 12 يوليو 2024 الماضي ، في حفل عائلي .

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نور الشربيني وزوجها زوج نور الشربيني نور الشربيني صور نور الشربيني
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