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محمود كهربا ينشر صورة مع عائلته

07:18 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وكهربا
  • عرض 10 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
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    كهربا
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    محمود كهربا يزور مران الأهلي (1)
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القاهرة - مصراوي

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الاتحاد الليبي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعه بوالدته.

وظهر كهربا في الصور برفقة والدته وعدد من أفراد عائلته من خلال خاصية "الستوري" عبر "الإنستجرام" كما ظهر في صورة أرشيفية مع شقيقته التي ارتدت قميص النادي الأهلي في أحد مبارياته مع المارد الأحمر.

وكان كهربا قد غادر صفوف النادي الأهلي في 19 يناير 2025، منتقلا إلى نادي الاتحاد الليبي، بعد أن خاض مع الأهلي 148 مباراة سجل خلالها 44 هدفا وصنع 22 آخرين.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد الليبي، شارك كهربا في 15 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.

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محمود كهربا النادي الأهلي عائلة محمود كهربا محمود كهربا وعائلته
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