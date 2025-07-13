القاهرة - مصراوي

نشرت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري، صور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها أثناء زيارتها لعدد من الأماكن الأثرية في مصر.

وظهرت هدير في خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها صور من شارع المعز وعدد من الجوامع والمعالم التاريخية في القاهرة القديمة.

وكان أكرم توفيق قد أنهى مشواره مع النادي الأهلي عقب مشاركته في مباراة الفريق أمام فاركو، والتي كانت آخر ظهور له بقميص الأهلي في منافسات الدوري المصري للموسم الماضي، ولم يشارك أكرم مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتقل اللاعب بعد رحيله عن القلعة الحمراء إلى نادي الشمال القطري، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.