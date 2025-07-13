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زوجة أكرم توفيق الثانية إلى مصر تنشر صورًا من زيارتها إلى أماكن تاريخية بمصر

07:11 ص الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زوجة أكرم توفيق الثانية
  • عرض 7 صورة
    منشور زوجة أكرم توفيق
  • عرض 7 صورة
    أكرم توفيق وزوجته
  • عرض 7 صورة
    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (1)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (2)
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    هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية (3)
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القاهرة - مصراوي

نشرت هدير أبو نار، الزوجة الثانية لأكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري، صور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر فيها أثناء زيارتها لعدد من الأماكن الأثرية في مصر.

وظهرت هدير في خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها صور من شارع المعز وعدد من الجوامع والمعالم التاريخية في القاهرة القديمة.

وكان أكرم توفيق قد أنهى مشواره مع النادي الأهلي عقب مشاركته في مباراة الفريق أمام فاركو، والتي كانت آخر ظهور له بقميص الأهلي في منافسات الدوري المصري للموسم الماضي، ولم يشارك أكرم مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وانتقل اللاعب بعد رحيله عن القلعة الحمراء إلى نادي الشمال القطري، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

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أكرم توفيق وزوجته زوجة أكرم توفيق أكرم توفيق أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق
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