كتب - يوسف محمد:

تصدر النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة مع انتشار أنباء عن رغبته في الرحيل عن الفريق في الفترة الماضية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل النجم الفلسطيني عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من تمسك النادي باللاعب.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، يوم 30 يونيو الماضي تمسكه بالنجم الفلسطيني، على الرغم من كثرة العروض التي تصل إليه، منها أكثر من عرض من الدوريات العربية المختلفة.

أبرز المعلومات عن عائلة وسام أبو علي

يعتبر وسام أبو علي عائلته، هى أكبر شيئ في حياته، خاصة وأنه عاش بعيدًا عن بقية العائلة منذ ولادته في أوروبا، كما أنه أشار في تصريحات تليفزيونية من قبل أنه يعامل معاملة خاصة من قبل والده ووالدته لكونه الولد الوحيد.

وقال أبو علي في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" من قبل: "والدي ووالدتي لهم دور كبير في حياتي، انا مدلع جدا في البيت لأنني الولد الوحيد، بالنسبة لي والدي هو صديق وصاحب في كل شيء وليس أب فقط".

وعلى الرغم من الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها نجم الأهلي، التي جعلته أحد أهم وأبرز اللاعبين في الوقت الحالي، إلا أن والده كان يرغب في أن يجعله يمارس أحد ألعاب الفنون القتالية مثل الكاراتيه والتايكوندو، إلا أن والدته رفضت هذا الأمر خوفا عليه.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قال أبو علي: "كانت هناك أزمة وخناقة في البيت بين والدي ووالدتي، لأن والدي كان يرغب أن أمارس أحد الألعاب الخاصة بالفنون القتالية، بينما والدتي كانت قلقلة من هذا الأمر لذلك رفضت بشدة".

ويمتلك وسام أبو علي شقيقتين، هما سيلين وسالي أبو علي، عرفت شقيقته سيلين بحرصها الدائم على دعم شقيقها، حيث أنها ظهرت أكثر من مرة معه في عدد من المناسبات المختلفة.

ونشرت سيلين العديد من الصور لعائلتها، في الدنمارك قبل القدوم إلى القاهرة من بينها وهما في المدرجات أثناء دعم وسام أثناء مشاركته في المباريات.

وظهر والد ووالدة وسام أبو علي بقميص النادي الأهلي أثناء مؤازرة في عدد من المباريات، الي شارك فيها اللاعب كما ظهروا معه خلال احتفاله بالبطولات.

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