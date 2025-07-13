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إمام عاشور ينشر صور له داخل حمام السباحة في الساحل

04:24 ص الأحد 13 يوليه 2025
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    إمام عاشور وابنته في المصيف
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    إمام عاشور لاعب الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور.
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (7)
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القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له وهو يستمتع بإجازته الصيفية.

وظهر إمام عاشور وهو في حمام السباحة يستمتع بالأجواء الصيفية بعد انتهاء موسم كروي شاق.

وكان عاشور قد شارك مؤخرا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق من دور المجموعات.

وتعرض اللاعب لسوء حظ، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أولى مباريات البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.

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