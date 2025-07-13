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بعد إعلان رحيله.. كريم الدبيس ينشر هذه الصورة

04:18 ص الأحد 13 يوليو 2025
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  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس 2
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    كريم الدبيس وعائلة (2)
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    كريم الدبيس من مران الأهلي
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    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    احتفال الشحات مع كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
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القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها خلال إحدى الخروجات.

وجه الدبيس أيضا رسالة شكر لجمهور النادي الأهلي خلال خاصية "الستوري" ومتابعيه على الدعم المتواصل، خاصة بعد إعلان رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد شارك مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، لكنه لم يظهر في أي من المباريات الثلاث التي خاضها الفريق.

وخلال مسيرته مع الأهلي، خاض الدبيس 35 مباراة، لم يسجل خلالها أي أهداف، لكنه صنع 5 أهداف.

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