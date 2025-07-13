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زوجة النني الثانية توجه إليه رسالة رومانسية في أحد المطاعم

12:49 ص الأحد 13 يوليه 2025
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  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (9)
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كتب - يوسف محمد:

شاركت البلوجر المغربية حنان، الزوجة الثانية لنجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها بعض اللقطات الرومانسية التي جمعت بينهما.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، صورة للنني داخل أحد المطاعم دون الكشف عن وجهه، ويظهر في خلفية الصورة عبارة من إحدى الأغاني الرومانسية لفيروز وهى عبارة: "كبر البحر بحبك".

وكانت حنان أعلنت منذ عدة أيام، زواجها من نجم منتخب مصر من خلال نشر صورة لها رفقة النني ولكنها قامت بتظليل وجهه، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ويذكر أن صاحب ال 33 عاما، انضم إلى نادي الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024 قادما من أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الجانرز.

والجدير بالذكر أن نجم المنتخب الوطني، شارك خلال الموسم الماضي 2024-2025 مع فريق الجزيرة الإماراتي، في 31 مباراة بمختلف البطولات نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة أهداف.

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محمد النني وزوجته زوجة محمد النني الثانية زوجة النني محمد النني رسالة رومانية من زوجة النني
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