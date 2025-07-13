شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، صور توثق رحلته في الدنمارك، حيث نشر صورة من داخل إحدى مدرجات مباراة كرة قدم.

وهنأ رمضان صبحي لاعب بيراميدز صديقه شريف إكرامي بمناسبة عيد ميلاده الـ 42، حيث نشر صور عبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة إنستجرام وعلق: "كل سنة وأنا بحبك".

وشارك مصطفى محمد متابعيه صورة له أثناء أداء التدريبات الجماعية لنادي نانت الفرنسي، استعدادا لموسم 2025/26.

وودع كريم الدبيس الأهلي في رسالة عبر "ستوري إنستجرام"، حيث كتب: "شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة، كنت فخور بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري".

وأضاف: "أتمنى دعمكم يستمر ليا في اللي جاي ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".