3 صور من رحلة وسام أبو علي في الدنمارك

حرص وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قضاء إجازته الصيفية في الدنمارك البلد التي ولد فيها.

ونشر وسام أبو علي عدد من الصور التي توثق رحلته في الدنمارك، حيث نشر صورة متواجدا في مدرجات إحدى المباريات.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وانضم وسام إلى الأهلي قادما من سيريوس السويدي في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 1.70 مليون يورو.