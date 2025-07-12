كريم الدبيس ينشر صورة رومانسية مع خطيبته

القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام صورا له مع خطيبته.

وظهر كريم الدبيس عبر خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" صورة له مع خطيبته في أحد المناسبات.

ويذكر أن كريم الدبيس قد شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لكن ودع النادي الأهلي البطولة مبكرا من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تدريباته يوم الإثنين الموافق 14 يوليو، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.