إمام عاشور ينشر صورة من إجازته في الساحل الشمالي

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة أصدقائه داخل أحد المطاعم.

وظهر عاشور من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، مستمتعا بعطلته الصيفية مع أصدقائه في الساحل الشمالي.

وكان عاشور قد شارك مؤخرا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق من دور المجموعات.

وتعرض اللاعب لسوء حظ، حيث أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أولى مباريات البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.