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3 صور لياسر إبراهيم في إحدى المدن الأمريكية أثناء عطلة الصيف

06:01 ص السبت 12 يوليه 2025
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    ياسر إبراهيم (1)
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    ياسر إبراهيم (3)
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القاهرة - مصراوي

نشر ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا له أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر ياسر إبراهيم في أحد مدن الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة أحد أصدقائه، مستمتعًا بعطلته الصيفية عقب انتهاء موسمه الكروي مع النادي الأهلي.

ويُذكر أن ياسر إبراهيم شارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن الفريق ودع البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تدريباته يوم الإثنين الموافق 14 يوليو، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

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