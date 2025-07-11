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عارضة أزياء مصرية.. 22 صورة وأبرز المعلومات عن حبيبة أشرف حكيمي بعد طلاقه

09:57 م الجمعة 11 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

أثار ظهور النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع عارضة الأزياء الهولندية من أصول مغربية ومصرية إيمان همام جدل العديد من جماهير الساحرة المستديرة حول دخولهم في علاقة عاطفية.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن إيمان همام، حبيبة أشرف حكيمي الجديدة:

إيمان همام هي عارضة أزياء هولندية من أصول مغربية ومصرية، وُلدت في أمستردام يوم 5 أكتوبر 1996.

تم اكتشافها في محطة القطار المركزية بأمستردام، وبدأت رحلتها في عالم الأزياء بعد توقيعها مع وكالة Models Scout Amsterdam.

أول ظهور لها على منصات العروض كان في أسبوع الموضة بباريس عام 2013، حيث افتتحت عرض جيفنشي.

عملت مع دور أزياء عالمية مثل: شانيل، برادا، فندي، موسكينو، فيرساتشي، بالينسياجا، فيكتوريا سيكريت، وغيرها.

ظهرت على غلاف مجلة Vogue أكثر من 22 مرة، ما يجعلها واحدة من أكثر العارضات العربيات حضوراً في تاريخ المجلة.

تُعرف إيمان بجمالها الذي يمزج بين الجذور العربية والأناقة العالمية.

أطلقت منصة "Ayni" لحفظ وتوثيق الفن العربي من وجهة نظرها، بهدف بناء مجتمع فني متنوع متصل بالجذور والتراث العربي.

زارت القاهرة مؤخراً في رحلة تصوير خاصة، وشاركت متابعيها بلقطات على أنغام عبد الحليم حافظ.

تربطها علاقة قوية بالنجم المغربي أشرف حكيمي أثارت الجدل حولهما، وظهرت إلى جانبه على غلاف عدد مارس من مجلة Vogue Arabia، بجانب مساندتها له في مختلف المباريات الهامة وأخيرها مواجهة باريس سان جيرمان وريال مدريد.

تهتم بالأعمال الخيرية، وتركّز على دعم النساء والمهاجرين والمجتمعات العربية حول العالم.

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