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"قلب القدرة".. مودرن سبورت يقدم لاعبه الجديد على عربة فول

02:42 م الجمعة 11 يوليو 2025
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    تقديم أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    تقديم أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت الجديد (2)
  • عرض 6 صورة
    تقديم أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت الجديد (5)
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    تقديم أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت الجديد (3)
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    تقديم أحمد المزهود لاعب مودرن سبورت الجديد (1)
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مودرن سبورت ضم أحمد المزهود للفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم نادي مودرن سبورت اللاعب التونسي بطريقة مميزة، حيث ظهر اللاعب وهو يأكل الفول والفلافل بإحدى العربات المخصصة للأكلات الشعبية في مصر.

ونشر الحساب الرسمي لمودرن سبورت صور من تقديم اللاعب، وكتب: "من قلب منستير إلى قلب القدرة، أحمد المزهود في مودرن سبورت".

وتعاقد مودرن مع الظهير الأيسر قادما من نادي النجم الرياضي بالمتلوي التونسي، في صفقة انتقال حر.

وساهم المزهود في 11 هدفا (سجل 3 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة) خلال 26 مباراة "2309 دقيقة" مع النجم الرياضي بجميع مسابقات موسم 2024/25.

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مودرن سبورت عربية فول أحمد المزهود لاعب موردن سبورت الجديد
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