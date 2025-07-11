شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تزوج كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة مع عدم الإعلان عن تفاصيل حفل الزفاف، وحضر إمام عاشور حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم في الساحل الشمالي.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

15 صورة لشيما صابر مع رامي صبري نجم فاركو وابنها في المصيف

شاركت الإعلامية شيما صابر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات التي ظهرت فيها برفقة زوجها وابنهما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كريم بنزيما يحتفل بحفل زفافه على ممثلة جزائرية

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الأيام القليلة الماضية، بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا خودري، في حفل اقتصر على تواجد الأصدقاء وأفراد العائلة فقط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أصول جزائرية وهاجرت بسبب الحرب.. 15 صور وأبرز المعلومات عن لينا خودري زوجة كريم بنزيما

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال الأيام القليلة الماضية، بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا خودري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5 صور لإمام عاشور في حفل محمد رمضان في الساحل

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من داخل حفل الفنان محمد رمضان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

25 صورة من حفل زفاف ثلاثي الزمالك ولاعب بيراميدز

استغل عدد من لاعبي الدوري المصري فترة التوقف ونهاية الموسم الكروي لقضاء إجازة قصيرة بعيدًا عن الملاعب، وقرر بعضهم استغلال تلك الفترة للاحتفال بحفل زفافهم وسط أجواء عائلية وبحضور زملائهم من الوسط الرياضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل إبراهيم سعيد.. 6 لاعبون مصريون دخلوا السجن

تصدرت قضية إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الأيام الماضية، وذلك بعد قضائه 4 أشهر في السجن بسبب قضية نفقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد دعم تركي آل الشيخ لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد

حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أول أمس الأربعاء، على دعم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراته أمام ريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رباعي الأهلي أبرزهم.. 10 لاعبين بدون نادٍ في الدوري المصري

مع قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026، برز العديد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم الماضي، ليصبحوا بدون نادٍ في انتظار حسم مستقبلهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من النحافة إلى فورمة.. رونالدو يكشف أسرار نظامه الغذائي طول مسيرته

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بخصوص نمط حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، في ظل رغبته في الوصول إلى 1000 هدف رسمي، محققاً إنجازاً غير مسبوق بعد الأسطورة بيليه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

9 صور لموقف إنساني من ناصر الخليفي مع طفل في مباراة باريس وريال مدريد (فيديو)

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لقطة إنسانية مميزة، كان بطلها ناصر الخليفي الفريق الفرنسي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا