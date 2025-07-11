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15 صورة لشيما صابر مع رامي صبري نجم فاركو وابنها في المصيف

07:00 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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القاهرة - مصراوي

شاركت الإعلامية شيما صابر جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الفيديوهات التي ظهرت فيها برفقة زوجها وابنهما.

وظهرت شيما من خلال خاصية "الستوري" وهي تقضي عطلتها الصيفية مع زوجها رامي صبري، لاعب نادي فاركو الحالي، في أحد المنتجعات الساحلية.

كما عرضت شيما صابر عبر الفيديوهات وهم في حمام السباحة، وشكل غرفة الفندق التي تقيم فيها، بالإضافة إلى لقطات من جولاتها وتصويرها لبعض الأكل والمعالم في المنطقة التي تقضي فيها عطلتها.

يذكر أن رامي صبري كان قد لعب سابقًا ضمن صفوف نادي إنبي، قبل أن ينتقل في عام 2021 إلى نادي فاركو.

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رامي صبري رامي صبري وزوجته شيما صابر عائلة رامي صبري رامي صبري وابنه
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