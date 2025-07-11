5 صور لإمام عاشور في حفل محمد رمضان في الساحل

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من داخل حفل الفنان محمد رمضان.

وظهر عاشور في الفيديو الذي شاركه عبر خاصية "الستوري"، أثناء حضوره الحفل ضمن عطلة صيفية يقضيها حالياً.

وكان عاشور قد شارك مؤخراً مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي خرج الفريق منها من دور المجموعات.

وتعرض اللاعب لسوء حظ، حيث أُصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أولى مباريات البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.