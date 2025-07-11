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محمد مجدى أفشة يؤدي مناسك العمرة وكهربا يعلق

05:02 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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    محمد أفشة
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    محمد مجدي أفشة
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    أفشة ضد ميسي
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    أفشة
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    أفشة
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    أفشة من مران الأهلي في ميامي
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كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى أفشة، خلال الأيام القليلة الماضية على تأدية مناسك العمرة.

ونشر محمد مجدى أفشة، صورة مرتديا ملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان محمود كهربا نشر صورة له في وقت سابق، خلال حديثه مع محمد مجدى أفشة، أثناء أداء الأخير مناسك العمرة وكتب: "رزقك الحلو في الدنيا صاحب يفتكرك في كل وقت، حتى وهو قدام بيت ربنا عمرة مقبولة يا اخويا، ربنا تقبل منك وترجع بالسلامة يارب".

ويذكر أن أفشة شارك مع النادي الأهلي، خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

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