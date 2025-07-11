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"هنكون تحت الأرض".. حارس مرمى الزمالك يثير الجدل بهذا المنشور

12:12 ص الجمعة 11 يوليه 2025
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    محمد صبحي حارس الزمالك
  • عرض 7 صورة
    محمد صبحي حارس مرمي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    عضب محمد صبحي من استبداله (3)
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    عضب محمد صبحي من استبداله (6)
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    محمد صبحي من تدريبات الزمالك
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    عضب محمد صبحي من استبداله (3)
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كتب - يوسف محمد:

وجه محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية بشكل عام، من خلال منشور له عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب صبحي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "والله فعلا الدنيا دى فانيه، متاع غرور، لو فكرنا شوية في الناس اللي ماسكة في الدنيا واللي بتأذي وتظلم وتاكل حق ناس".

وأضاف: "صدقني كمان 50-60 سنة هنكون كلنا تحت الأرض، بيتك هيسكن فيه ناس تانيه فلوسك مش هتكون ليك".

واختتم: "افتكر ان في دنيا تانية وأعرف إن ربنا موجود، ربنا يهدينا ويحسن خاتمتنا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه".

ويذكر أن صبحي شارك رفقة الفارس الأبيض، خلال الموسم الماضي في 12 مباراة بمختلف البطولات، تلقت شباكه خلالهم 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 لقاءات.

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