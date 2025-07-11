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9 صور لموقف إنساني من ناصر الخليفي مع طفل في مباراة باريس وريال مدريد (فيديو)

12:09 ص الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي مع طفل
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي مع أحد الأطفال
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي 2
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    ناصر الخليفي 1
  • عرض 9 صورة
    مساعدة ناصر الخليفي لأحد الأطفال
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي يساعد أحد الأطفال
  • عرض 9 صورة
    ناصر الخليفي يساعد طفل في مباراة ريال مدريد وباريس
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لقطة إنسانية مميزة، كان بطلها ناصر الخليفي الفريق الفرنسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخليفي، هو يهتم بطفل بشكل كبير عقب تعرضه للإصابة بكسر في ذراعه، خلال احتفاله بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد مع الجماهير.

وظهر الخليفي خلال الفيديو، هو يقوم بتهدئة الطفل ومحاولة مساعدته، بعد تعرضه لكسرفي ذراعه، في فيديو يظهر الإنسانية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس باريس سان جيرمان.

وكان باريس سان جيرمان، مكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز ضمن الفريق الفرنسي الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، لملاقاة فريق تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

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مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 ناصر الخليفي
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