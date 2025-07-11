كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لقطة إنسانية مميزة، كان بطلها ناصر الخليفي الفريق الفرنسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخليفي، هو يهتم بطفل بشكل كبير عقب تعرضه للإصابة بكسر في ذراعه، خلال احتفاله بفوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد مع الجماهير.

وظهر الخليفي خلال الفيديو، هو يقوم بتهدئة الطفل ومحاولة مساعدته، بعد تعرضه لكسرفي ذراعه، في فيديو يظهر الإنسانية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس باريس سان جيرمان.

وكان باريس سان جيرمان، مكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز ضمن الفريق الفرنسي الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، لملاقاة فريق تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

لقطة المونديال..



خلال مباراة ريال مدريد ضد باريس؛ أحد الأطفال كسر يده خلال الاحتفالات مع الجماهير.



ناصر الخليفي رئيس باريس جلبه وأجلسه في مقعده وقام بالاهتمام به كأنه ابنه حتى يتم العثور على والديه.



احترام لـ الأستاذ ناصر الخليفي ♥️🇶🇦👏

pic.twitter.com/SEwXB8WNn4 — عمرو (@bt3) July 10, 2025

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