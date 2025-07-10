كتب - يوسف محمد:

يستمتع النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعطلته الصيفية في الوقت الحالي رفقة عائلته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر أبو علي صورة لعائلته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدهم في أحد الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر اسم المهاجم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، في ظل الأخبار المتداولة التي تشير إلى اقتراب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر، في ظل امتلاكه أكثر من عرض للرحيل عن المارد الأحمر.

ويقدم أبو علي مسوى مميز رفقة المارد الأحمر، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في نوفمبر من عام 2024، قادما من فريق سيريس السويدي.

ويذكر أن صاحب ال 26 عاما شارك رفقة المارد الأحمر، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

70 دولة وراء ثروة مالية جديدة في النصر بسبب رونالدو

كم تبلغ جائزة الفائز بكأس العالم للأندية؟