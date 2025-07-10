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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد؟ (كوميك)

10:45 م الخميس 10 يوليو 2025
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    تفاعل الجماهير مع هزيمة ريال مدريد (8)
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    تفاعل الجماهير مع هزيمة ريال مدريد (6)
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    تفاعل الجماهير مع هزيمة ريال مدريد (5)
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة كبيرة أمس الأربعاء، على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز، ضمن فريق باريس سان جيرمان، الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لملاقاة فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، على حساب ريال مدريد الإسباني.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 باريس سان جيرمان تشيلسي وباريس سان جيرمان
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