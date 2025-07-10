صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته

القاهرة - مصراوي

نشر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له تجمعه بزوجته.

وظهر إمام عاشور هو وزوجته في أحد أماكن السهرات أثناء وجودهم في المصيف وهم يستمتعون بإجازتهم الصيفية مع عائلته وأصدقائه.

وكان إمام قد شارك مؤخراً مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق خرج من دور المجموعات.

وتعرض عاشور لسوء حظ، إذ أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال أول مباراة له في البطولة، ما اضطره للغياب عن باقي المباريات.