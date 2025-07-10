19 صورة لنجوم كرة القدم في المصيف

القاهرة - مصراوي

بعد انتهاء موسم كروي شاق، ومع إسدال الستار على البطولات والدوريات الكبرى حول العالم، حرص عدد من نجوم كرة القدم على أخذ قسط من الراحة، حيث قضى بعضهم عطلته خارج مصر، فيما اختار آخرون الاستجمام في أحد المصايف داخل مصر.

وشارك نجوم الكرة المصرية جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرز لحظاتهم خلال عطلتهم الصيفية، حيث ظهروا وهم يستمتعون بأوقاتهم مع أسرهم وأصدقائهم.

نجوم الكرة في المصيف

نشر مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، صورة له مع عائلته وأصدقائه أثناء قضاء عطلته الصيفية بعد نهاية موسمه في الدوري الفرنسي.

كما ظهر اللاعب إمام عاشور مع زوجته وابنته وعدد من أصدقائه، وهو يستمتع بإجازته في أحد المصايف داخل مصر.

أما النجم محمد صلاح، فنشر صورًا من داخل مصر وخارجها، حيث يقضي عطلته الصيفية بعد موسم مميز في الدوري الإنجليزي. وظهر في بعض الصور داخل مصر برفقة النجمين عبد الله السعيد وأحمد حسن كوكا.

ونشر محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، صورًا له مع ابنه وعائلته من داخل أحد المصايف، برفقة عدد من نجوم الأهلي حيث كانوا يستمتعون بإجازتهم الصيفية.

وكذلك شارك أحمد السيد زيزو، نجم النادي الأهلي، صورًا من إجازته الصيفية خارج مصر، وتحديدًا من أحد الفنادق الشهيرة في دبي، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية مع الأهلي.

وظهر أيضًا ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، وهو يقضي عطلته الصيفية في أحد المصايف داخل مصر مع أسرته وأصدقائه.

أما محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، فنشر صورًا من داخل المصيف وهو يستمتع بإجازته برفقة عائلته وأصدقائه.

كذلك ظهر كريم الدبيس بصحبة عائلته وأصدقائه، حيث التقى خلال إجازته بالنجمين محمد مجدي قفشة وياسر إبراهيم في أحد المصايف.

ويعد حصول اللاعبين على إجازة سنوية بعد انتهاء الموسم الكروي أمرا ضروريًا، بغض النظر عن نتائج الموسم، حيث يجب عليهم الاسترخاء واستعادة النشاط والابتعاد عن ضغوط الملاعب.