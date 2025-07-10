كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

يوسف أوباما يهنئ زوجته بهذه المناسبة (صور)

06:20 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يوسف أوباما
  • عرض 4 صورة
    يوسف أوباما
  • عرض 4 صورة
    يوسف أوباما لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر يوسف أوباما، لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته.

وظهر أوباما في الصورة إلى جانب زوجته، مهنئا إياها بمناسبة عيد ميلادها.

وأرفق اللاعب تعليقا على الصورة قال فيه: "كل سنة وإحنا مع بعض يا قلبي، وربنا يخليكي ليا بجد، إنت السند والجدعنة كلها، وربنا رزقني بيكي."

يذكر أن يوسف أوباما توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي بيراميدز، في إنجاز تاريخي للفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف أوباما يوسف أوباما وزوجته عائلة يوسف أوباما زوجة يوسف أوباما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان