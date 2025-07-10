يوسف أوباما يهنئ زوجته بهذه المناسبة (صور)

القاهرة - مصراوي

نشر يوسف أوباما، لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته.

وظهر أوباما في الصورة إلى جانب زوجته، مهنئا إياها بمناسبة عيد ميلادها.

وأرفق اللاعب تعليقا على الصورة قال فيه: "كل سنة وإحنا مع بعض يا قلبي، وربنا يخليكي ليا بجد، إنت السند والجدعنة كلها، وربنا رزقني بيكي."

يذكر أن يوسف أوباما توج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي بيراميدز، في إنجاز تاريخي للفريق.