يشهد ملف الانتقالات في نادي الزمالك نشاطًا كبيرًا خلال الفترة الجارية سواء من جانب اللاعبين الراحلين عن الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وكذلك الصفقات القادمة.

وأظهر هذا النشاط بعض من ملامح خطة عمل المدير الرياضي الجديد لفريق الزمالك جون إدوارد

1) الحفاظ على المواهب

ظهر في ملف إعارة أحمد حمدي لصفوف الاتحاد السكندري وحسام أشرف لصفوف سموحة حرص جون إدوارد على الحفاظ عليهم بتمديد تعاقدهم لمدة موسمين بخلاف موسم الإعارة حتى إذ تألقوا عادوا ولديهم عقودًا مستمرة مع الفريق.

2 ) إيجاد ميزانية

لم يكتفِ المدير الرياضي للزمالك بإعارة اللاعبين لأندية تتحمل رواتبهم بل حصل على مبالغ جيدة نظير ذلك إذ جاءت إعارة حسام أشرف لسموحة مقابل 6 ملايين جنيه في الموسم فيما يحصل الزمالك على مبلغ 4 ملايين جنيه عن إعارة الظهير الأيمن أحمد محمود للاتحاد السكندري، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن بيع مصطفى شلبي لصفوف البنك الأهلي سينعش خزينة لزمالك بمبلغ 35 مليون جنيه مقابل 25 مليون جنيه من عملية بيع المتبقي من عقد سيد نيمار للنادي ذاته وهي المبالغ التي تعد موردًا هامًا للزمالك في إبرام صفقاته بالانتقالات الصيفية الجارية.

3) تأمين الصفقات

يعمل جون إدوارد على تأمين الصفقات القادمة للزمالك إذ يوقع القادمون على عقود تتراوح من بين 4 إلى 5 سنوات وليس 3 سنوات كما كان شائعًا بالنادي للحفاظ عليهم حال تألقهم.