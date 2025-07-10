كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد

05:09 ص الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    السقا مع زيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    السقا وزيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو مع أحمد الساق (1)
  • عرض 12 صورة
    السقا رفقة زيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو رفقة أحمد السقا (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو مع السقا (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو والسقا (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    أحمد السقا مع زيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    السقا وزيزو (1)
  • عرض 12 صورة
    زيزو والسقا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، رفقة الفنان المصري أحمد السقا في دبي، بالعرض الخاص بفيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة السقا، خلال الاحتفال بالعرض معا.

وظهر زيزو رفقة السقا وأمامهم "تورتة"، احتفالا بالعرض الخاص للفيلم، في لقطات توضح العلاقة القوية والطبية بين الثنائي.

وفيلم أحمد وأحمد، هو بطولة الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، تم عرضه خلال الأيام الماضية في دور العرض داخل مصر وأكثر من دولة عربية.

أقرأ أيضًا:

توقف مباريات وانفجار الكرة.. أغرب مواقف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن

"بعد إصابته القوية".. بايرن ميونخ يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو أحمد السقا النادي الأهلي الفنان أحمد السقا فيلم أحمد وأحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض