10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد

كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، رفقة الفنان المصري أحمد السقا في دبي، بالعرض الخاص بفيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور رفقة السقا، خلال الاحتفال بالعرض معا.

وظهر زيزو رفقة السقا وأمامهم "تورتة"، احتفالا بالعرض الخاص للفيلم، في لقطات توضح العلاقة القوية والطبية بين الثنائي.

وفيلم أحمد وأحمد، هو بطولة الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، تم عرضه خلال الأيام الماضية في دور العرض داخل مصر وأكثر من دولة عربية.

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