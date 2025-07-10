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حكاية أول مباراة لشيكابالا وصديق طفولته

02:09 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    أحمد إبراهيم وشيكابالا 1
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    شيكابالا أثناء وجوده في مدرسة الكرة
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    أحمد إبراهيم وشيكابالا
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    مدرسة الكرة
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا وأبو تريكة
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    محمود عبد الرازق شيكابالا
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    محمود شيكابالا
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    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    محمود شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

يتذكر أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومدير التعاقدات الحالي بنادي الترسانة، موقفا لمحمود شيكابالا قائد القلعة البيضاء، أثناء لعبهما سويا.

وقال أحمد إبراهيم: "في أول مباراة لي مع الفريق الأول، لم أكن أتوقع أنني سأشارك في المباراة، كانت مباراة أسمنت السويس، وكنا متقدمين في النتيجة 3-0، ومع نزولي إلى الملعب، اُحتسبت ضدي ركلة جزاء، وتلقيت إنذارًا".

وأضاف: "شيكابالا كان بجواري، وقال للحكم: "إنت خلّصت عليه" وبعد دقيقة واحدة، أحرزت هدفًا من صناعته، وكان هذا أول أهدافي مع الفريق الأول، ولعبت بعدها أكثر من مباراة".

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