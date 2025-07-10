"مينفعش أنزل ونخسر من الأهلي".. صديق شيكابالا يروى موقفا لن ينساه للأباتشي

كتبت-هند عواد:

ورى أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، موقفا لن ينساه لمحمود شيكابالا قائد الأبيض المعتزل حديثا، بعد صعوده للفريق الأول.

وتزامل محمود شيكابالا وأحمد إبراهيم، في مدرسة الكرة للموهوبين بالقاهرة، قبل أن ينضم الأول إلى ناشئين الزمالك.

وقال أحمد إبراهيم لمصراوي: "شيكابالا صعد للفريق قبلي، وكنا سنواجه الأهلي في مباراة قوية، كان مسموحًا بمشاركة 3 لاعبين من الفريق الأول. الأهلي كان سيشرك هاني العجيزي وحسن مصطفى وآخر لا أتذكره، أما نحن فكان معنا عماد السيد وأحمد عبد الرؤوف".

وأضاف:وطلب شيكابالا أن يشارك في المباراة، وفي الشوط الأول كنا مهزومين 2-0، لن أنسى هذا الموقف، جاء ما بين الشوطين، ووضع القميص على رأسه وقال: "مينفعش أنزل ونخسر من الأهلي"، تغيرت نبرة صوته".

واختتم أحمد إبراهيم: "وفي الشوط الثاني نزلنا وفزنا 4-3، لم يكن من طبيعته أن يتعصب، لكن اللقاء كان مهمًا له".