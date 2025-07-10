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بعد مطالبته بـ82 مليون جنيه.. التسلسل الزمني لأزمة زيزو مع الزمالك

01:59 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    ستوري زيزو
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    زيزو من الطائرة (1)
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    زيزو من الطائرة (2)
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    ابنة زيزو من الطائرة
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    حسرة زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    ميسي ضد زيزو
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
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    زيزو
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (1)
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    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (4)
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كتبت-هند عواد:

ظهرت أزمة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي وناديه السابق الزمالك، إلى الساحة الرياضية من جديد، بعدما تقدم اللاعب بشكوى جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال مصدر لمصراوي: "زيزو طالب في شكواه بمبلغ 82 مليون جنيه مستحقات متأخرة، بخلاف بطولة كأس مصر، ردا على مطالبات الزمالك بالتحقيق معه".

وبدأت أزمة زيزو والزمالك، في أبريل الماضي، أثناء وجود اللاعب في صفوف الأبيض، وقبل يوم من مباراة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تأشيرة أمريكا واستبعاد زيزو من المران

في أبريل الماضي، انتشرت أنباء تشير إلى أن زيزو ظهر في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تأشيرة أمريكا، بعد توقيعه للنادي الأهلي، وتمهيدا للسفر مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، استبعاد زيزو من قائمة ستيلينيوش الجنوب أفريقي، بعد انتشار نبأ حصوله على تأشيرة أمريكا، وإدلائه بتصريحات عن مفاوضات الأبيض معه للتجديد.

زيزو يشكو الزمالك وينقطع عن المران

انقطع زيزو عن تدريبات الزمالك بعد أزمته السابقة، وتقدم بشكوى ضد النادي في الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها بمستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 70 مليون جنيه.

الزمالك يحول زيزو للتحقيق

قرر الزمالك تحويل زيزو للتحقيق، إلا أن اللاعب تخلف عن الحضور 3 مرات، وطالب محاميه بالتعهد بعدم التعرض له.

وتقدم محامي زيزو آنذاك بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد الزمالك، بسبب ترويع اللاعب لعدم تجديد تعاقده، وهو ما نفاه الأبيض.

زيزو يعود للتدريبات

في الموعد الرابع للتحقيق وبعد غياب 25 يوما عن مران الزمالك، عاد زيزو إلى مران الأبيض، لكنه استبعد من المباريات التالية، بينها نهائي كأس مصر ضد بيراميدز، قبل أن يرحل بشكل نهائي عن الأبيض.

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