علقت المؤثرة المغربية "حنان" على أنباء زواجها من محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي.

وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة، تشير إلى أن النني تزوج للمرة الثانية من المؤثرة المغربية، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، مما تسبب في تحويل "حنان" لحسابها على موقع "إنستجرام" إلى الخاص.

ماذا حدث؟

نشرت حنان صورا تجمعها بشخص يشبه النني، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووضعت رموزا تعبيرية على وجهه.

وظهر الثنائي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالسوبر المصري، الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، مما أثار التكهنات بين الجماهير عن علاقتهما.

زوجة النني الأولى ترد على أنباء زواجه

نشرت آمال الحناوي زوجة محمد النني، منشورا غامضا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل ما يتم خلف ظهرك، يتم أمام الله، فهو يمهل ولا يهمل".

زوجة النني الثانية تحذف حسابها

بعد الأحداث السابقة، أقدمت حنان على غلق حسابها على "إنستجرام"، وحولته من العام إلى الخاص.

أول تعليق من زوجة النني الثانية

كتبت حنان عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ومش محتاجة ذكاء اصلا ما أول فيديو انتشر صار له تقريبا سنة وأنا وزوجي حاضرين مباراة الأهلي وقاعدين بين الجماهير المصرية وبين الصحافة".

وأضاف: "يعني مفيش شيء بالسر وفعلم أهلي وأهله، أنا مش فاهمة ليش في ناس عملت نفسها مصدومة ومتعرفش، ومحمد عمره ما أعلن حاججة عن حياته الشخصية عشان يعلن متزوج مطلق، أو أي حاجة ثانية".

واختتمت زوجة النني: "وزوجي شرط علي الحجاب، ولم يكن لدي مانع ووعدته، لكن طلبت يعطيني وقت لأن سأفعله لربنا ليس لمراضاة البشرـ وأعطاني الوقت وحاليا شكرا لكم، شتمتم زوجي وهذا سيجعلني عشان أحبه ولم يرضيني أن أحد يشتمه بسببي، وكمان أرضي ربي".