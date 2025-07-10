"بلوجر مغربية".. القصة الكاملة لزواج محمد النني للمرة الثانية

كتب - يوسف محمد:

تصدر النجم المصري محمد النني مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الساعات والأيام الماضية، بعد انتشار خبر زواجة للمرة الثانية من قبل فتاة مغربية.

وكانت بلوجر مغربية تدعى حنان، أثارت الجدل بشكل كبير بصورة نشرتها رفقة شخص ظللت جزء من وجهه، يُشبه النجم المصري بصفوف الجزيرة الإماراتي محمد النني عبر حسابها على منصة إنستجرام، إلا أنه تم التأكد من أن الصورة لها رفقة النني، خاصة وأن أماكن تواجدهما معا في أكثر من مرة بمكان واحد خلال نفس الفترة، كان أحد أبرز الأمور التي أثبتت هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي قامت فيها حنان بنشر صور رفقة نجم الأرسنال السابق، حيث نشرت في إبريل الماضي صورة رفقة اللاعب بالذكاء الاصطناعي، وكتبت: "ممتنة وبشدة لرجل أحبني وقبلني كما أنا بعيوبي قبل ميزاتي، بجنوني قبل عقلي، بزلاتي قبل رزانتي، ممتنة لمن علمني أبجديات الحياة وكأنني قبله لم أولد ممتنة لكل نفس وكل همسة منه أخبرتني أنني مختلفة بامتياز ومقدرة بإسراف شكرًا حبيبي شكرًا زوجي الغالي".

وفي يونيو الماضي نشرت حنان صورة عبر حسابها على إنستجرام أيضًا مع "شبيه النني" وأخفت ملامح وجهه، مُذيلة إياها بتعليق: "اللهم اكفنا شر الناس ومكرهم، وحسدهم، وغيرتهم، وكيدهم، وخبثهم، وأذاهم يا رب"، قبل أن تنشر مؤخرا صورة تظهر معه وهو يضع يديه على بطنها في إشارة لحملها.

ومع تصاعد حالة الجدل حول هذا الأمر من قبل الكثير من المواطنين المصريين، لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي يظهر مع البلوجر المغربية هو نجم منتخب مصر محمد النني أم لا، قام مصراوي، بالتواصل مع أحد المقربين من اللاعب المصري، الذي قال: ""إن اللاعب متزوج بالفعل من السيدة المغربية بعد تعرفه عليها في دولة الإمارات، وأنه يتجنب نشر صوره معها احتراما لزوجته الأولى".

وعقب انتشار خبر زواج النني للمرة الثانية مباشرة من قبل البلوجر المغربية حنان، قامت حنان مباشرة بتغيير خاصية حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جعلته حساب خاص مقتصر على الأصدقاء والمقربين فقط.

وسبق لحنان الظهور مع النني من قبل، في مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت في أكتوبر من العام الماضي، ضمن منافسات كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات.

ويذكر أن رسالة النني، كانت قد وجهت رسالة إلى الجماهير بعد الهجوم القوي الذي تعرض له اللاعب بعد الهجوم إعلان خبر الزواج، حيث كتبت: عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "زوجي شرط علي الحجاب، مكنش عندي مانع ووعدته بس طلبت يديني شوية لأني هعمله لربنا، مش لمراضاة البشر واداني الوقت".

وأضافت: "دلوقتي شكرا ليكو شتيمتكم لزوجي خلتني هعمله، عشان أحبه ومرضاش لحد يشتمه بسببي وكمان أرضي ربي".

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