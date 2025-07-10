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"هل اقترب من الأهلي".. أحمد حسن كوكا يثير الجدل بهذا المنشور

01:05 ص الخميس 10 يوليه 2025
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  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    كوكا و محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 10 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
  • عرض 10 صورة
    المصري أحمد حسن كوكا لاعب ريو آفي
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كتب - يوسف محمد:

ألمح أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي، إلى إمكانية عودته للنادي الأهلي الذي بدأ معه مشواره في كرة القدم، مرة آخرى خلال الفترة المقبلة.

ونشر كوكا عقب حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في قطاع الناشئين بالأهلي وهو يرتدي قميص المارد الأحمر ويرفع كأس أحد البطولات التي حصل عليها مع ناشئين الفريق.

وكان أحد المتابعين، سأل كوكا عن إمكانية عودته للأهلي، ليأتي رد الأخير عليه كالتالي: "مين عارف بكرة مخبي ايه".

ويذكر أن أحمد حسن كوكا، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل يبدأ مشواره الاحترافي في سن صغير.

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