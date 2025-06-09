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"بعد انضمامه للفريق".. زيزو يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصرف

09:47 م الإثنين 09 يونيو 2025
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فاجئ أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير فريقه، حيث قام بتعديل صورة الحساب الرسمي الخاص به على "إنستجرام"، واضعا صورته وهو يرتدي قميص المارد الأحمر.

ووضع زيزو صورته وهو يرتدي قميص النادي الأهلي، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باتشوكا المكسيكي، كصورة رئيسية لحسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكان النادي الأهلي، أعلن يوم الجمعة الماضي الموافق 6 يونيو الجاري تعاقده مع زيزو بشكل رسمي، عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك صاحب الـ 29 عاما مع النادي الأهلي، في مباراة باتشوكا المكسيكي الودية، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، مسجلا ظهوره الأول مع الفريق.

ويذكر أن النادي الأهلي، يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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