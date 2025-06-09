مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

التشيك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ويلز

جميع المباريات

إعلان

"اللي عمله إعجاز".. تعليق مفاجئ من رئيس قناة الأهلي السابق على مشاركة زيزو أمام باتشوكا

06:10 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    المنتج محمد العدل بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو (4)
  • عرض 10 صورة
    زيزو بقميص الأهلي
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو (3)
  • عرض 10 صورة
    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (11)
  • عرض 10 صورة
    جلسة تصوير زيزو بقميص الأهلى فى ميامي 3_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الجديد، في مباراة باتشوكا الودية صباح اليوم الإثنين.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما صباح اليوم الإثنين بمدينة ميامي الأمريكية وانتهى في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي، مشاركة الوافد الجديد على صفوف الفريق أحمد سيد زيزو، بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر الفريق بمدينة ميامي الأمريكية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "زيزو جاى إمبارح سفر 20 ساعة وفرق توقيت 7 ساعات، ومانزلش الملعب من شهر ونص".

وأضاف: "كمان تعبان من توقيع العقد، ده لسة ماضى من ساعات، اللي عمله ده إعجاز".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ يقع في مجموعة تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

أقرأ أيضًا:

"ثلاثة أضعاف راتبه".. منافسة ثنائية على ضم نجم بيراميدز

هل يلحق بالافتتاح أمام ميامي؟.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي أحمد سيد زيزو محمد العدل رئيس قناة الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة