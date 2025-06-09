كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الجديد، في مباراة باتشوكا الودية صباح اليوم الإثنين.

وكان الأهلي تلقى الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما صباح اليوم الإثنين بمدينة ميامي الأمريكية وانتهى في وقته الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي، مشاركة الوافد الجديد على صفوف الفريق أحمد سيد زيزو، بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى معسكر الفريق بمدينة ميامي الأمريكية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "زيزو جاى إمبارح سفر 20 ساعة وفرق توقيت 7 ساعات، ومانزلش الملعب من شهر ونص".

وأضاف: "كمان تعبان من توقيع العقد، ده لسة ماضى من ساعات، اللي عمله ده إعجاز".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ يقع في مجموعة تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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