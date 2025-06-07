"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو

كتب - محمد القرش:

نشر أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حديث "آية المنافق ثلاث"، تزامنا مع تصريحات زيزو عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيس بوك": "آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

وخلال اللقاء مع الإعلامي إبراهيم فايق، هاجم زيزو مجلس إدارة الزمالك أثناء التحدث عن كواليس مفاوضات تجديد عقده مع مجلس حسين لبيب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكشف زيزو تفاصيل رفض الزمالك لعرض الشباب السعودي الذي كانت قيمته 6 مليون دولار بجانب الإضافات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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