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"عملتها قبلك".. مانشستر يونايتد يعلق على تقديم زيزو لاعبا للأهلي

09:00 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 5 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 5 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 5 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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كتب - محمد القرش:

علق نادي مانشستر يونايتد على الفيديو التقديمي لأحمد مصطفى زيزو لاعبا للفريق الأول للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لليونايتد عبر منصة "فيسبوك" صور من تقديم بورنو فيرنانديز لاعبا للفريق في عام 2019، وعلق: "عملتها قبلك، عملتها أجمد".

ويشار إلى أن فيديو تقديم زيزو لاعبا للأهلي مقارب لفيديو تقديم برونو منذ 5 سنوات، حيث تواجدت نفس الإضاءة الحمراء، واستعراض اللاعب بالكرة خلال المقطع.

منشور مانشستر يونايتد

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