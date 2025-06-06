"عملتها قبلك".. مانشستر يونايتد يعلق على تقديم زيزو لاعبا للأهلي

كتب - محمد القرش:

علق نادي مانشستر يونايتد على الفيديو التقديمي لأحمد مصطفى زيزو لاعبا للفريق الأول للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لليونايتد عبر منصة "فيسبوك" صور من تقديم بورنو فيرنانديز لاعبا للفريق في عام 2019، وعلق: "عملتها قبلك، عملتها أجمد".

ويشار إلى أن فيديو تقديم زيزو لاعبا للأهلي مقارب لفيديو تقديم برونو منذ 5 سنوات، حيث تواجدت نفس الإضاءة الحمراء، واستعراض اللاعب بالكرة خلال المقطع.

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