كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي خالد الغندور على إعلان الأهلي أحمد مصطفى زيزو لاعبا للفريق الأول لكرة القدم.

وقال الغندور في مقطع فيديو: "ألف ألف مبروك يا أهلاوية، الإعلان عن صفقة زيزو وانتقاله للنادي الأهلي، زيزو أهلاوي".

وأضاف: "زيزو بيقول انا في أرض التاريخ، أنا في الأهلي، كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".

وواصل: "زيزو لاعب مهم وجامد، أيام ما كان في الزمالك كانوا الأهلاوية شايفين حسين الشحات أفضل منه، وأنه مش لاعب دولي وبتاع ضربات جزاء".

واختتم: "لكن لما يروح الأهلي الجمهور هيكون في ضهرة، وهيشوفوا إنه أفضل لاعب في العالم، ديه ميزة جمهور الأهلي".