كان بتاع ضربات جزاء.. تعليق مفاجئ من خالد الغندور على انتقال زيزو إلى الأهلي
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كتب - محمد القرش:
علق الإعلامي خالد الغندور على إعلان الأهلي أحمد مصطفى زيزو لاعبا للفريق الأول لكرة القدم.
وقال الغندور في مقطع فيديو: "ألف ألف مبروك يا أهلاوية، الإعلان عن صفقة زيزو وانتقاله للنادي الأهلي، زيزو أهلاوي".
وأضاف: "زيزو بيقول انا في أرض التاريخ، أنا في الأهلي، كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة".
وواصل: "زيزو لاعب مهم وجامد، أيام ما كان في الزمالك كانوا الأهلاوية شايفين حسين الشحات أفضل منه، وأنه مش لاعب دولي وبتاع ضربات جزاء".
واختتم: "لكن لما يروح الأهلي الجمهور هيكون في ضهرة، وهيشوفوا إنه أفضل لاعب في العالم، ديه ميزة جمهور الأهلي".
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