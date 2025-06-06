تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حصد لقب بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي، عقب تحقيق الفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما على حساب نظيره بيراميدز أمس، بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "القاهرة الدولي".

وبهذا الفوز، نجح الفارس الأبيض في رفع عدد ألقابه ببطولة كأس مصر إلى اللقب رقم 29، ليقلص الفارق إلى 10 ألقاب، مع صاحب المركز الأول في قائمة أكثر الفرق تتويجا باللقب، هو النادي الأهلي صاحب الـ 39 لقبا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الفارس الأبيض وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على بيراميدز، بمطالعة الألبوم أعلاه: