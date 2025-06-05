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عضو مجلس الأهلي يؤدي مناسك الحج على جبل عرفات

06:16 م الخميس 05 يونيو 2025
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  • عرض 2 صورة
    لبّيكَ اللهُم لبّيكَ، لبّيكَ لا شريكَ لك لبّيك، إنّ الحمْدَ والنّعمةَ لك والْمُلْك، لا شريكَ لك._Easy-Resize.com
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كتب - نهى خورشيد

أدي محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، اليوم الخميس مناسك الحج، وذلك حيث نشر صورة له من أمام جبل عرفات مرتدياً ملابس الإحرام.

وكتب الجارحي على الصورة التي نشرها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"لبّيكَ اللهُم لبّيكَ، لبّيكَ لا شريكَ لك لبّيك، إنّ الحمْدَ والنّعمةَ لك والْمُلْك، لا شريكَ لك".

وفي سياق آخر، وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استعداداً لخوض منافسات مونديال الأندية 2025.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، بجانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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محمد الجارحي الحج الجارحي يؤدي مناسك الحج الأهلى كأس العالم للأندية
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