20 صورة لأبرز نجوم كرة القدم الذين أجروا عمليات زراعة شعر

دائما ما يحرص الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، على الظهور بأفضل شكل وصورة ممكنة، هو ما يظهر من خلال إقبالهم على إجراء الكثير من العمليات الجراحية الخاصة، التي يمكن أن تساعدهم على الظهور بشكل أفضل.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير من قبل العديد من نجوم كرة القدم، نظرا لكونهم باتوا الوجه الدعائية للكثير من الشركات والمؤسسات الكبيرة حول العالم.

ويقوم أغلب نجوم كرة القدم حول العالم، بالعمل على إجراء العديد من عمليات زراعة الشكل، من أجل الحفاظ على مظهرهم العام وأناقتهم بشكل كبير.

وكان النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز وأهم النجوم الذين قاموا بإجراء عملية زراعة الشعر في الفترة الأخيرة، حينما قام بإجرائها في مايو من العام الماضي 2024.

ولحق أحمد المحمدي بمواطنه محمد صلاح، حيث قام هو الآخر في يناير من العام الحالي بإجراء عملية زراعة للشعر، في أحد المراكز المتخصصة في لندن.

وهناك الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم، الذين أجروا هذه العملية من قبل: "مثل ديفيد بيكهام، روني، فابريجاس، هاري كين، ساديو ماني، تيرشتيجين وغيرهم من النجوم".

لمعرفة جميع اللاعبين الذين قاموا بإجراء عملية زراعة شعر، يمكن الاطلاع على الألبوم أعلاه: