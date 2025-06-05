كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر مصطفي فتحي نجم فريق بيراميدز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة له رفقة كأس دوري أبطال إفريقيا.

كما احتفل أحمد نبيل كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بحفل زفاف زميله بالفريق طاهر محمد طاهر.

وشارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، في ظل رحلته لأمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

بينما وجه محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، رسالة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، وكتب: "جايلك ي ليو".

ونشر المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة من حفل زفاف لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وفاجأ حمزة المثلوثي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بصورة له رفقة ابنته الصغيرة.

كما هنأ مروان عطية نجم الأهلي، زميله بالفريق كريم الدبيش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور نجم الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة له رفقة زملاءه قفشة وياسر إبراهيم من حفل زفاف طاهر محمد طاهر.