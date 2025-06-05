مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

- -
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. رسالة قفشة لميسي.. حفل زفاف نجم الأهلي.. المثلوثي وابنته

12:53 ص الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ستوري حسين الشحات
  • عرض 10 صورة
    ستوري حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    ستوري قفشة
  • عرض 10 صورة
    ستوري مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    ستوري أشرف داري
  • عرض 10 صورة
    ستوري امام عاشور
  • عرض 10 صورة
    ستوري أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    ستوري مصطفي فتحي
  • عرض 10 صورة
    ستوري أحمد كوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر مصطفي فتحي نجم فريق بيراميدز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة له رفقة كأس دوري أبطال إفريقيا.

كما احتفل أحمد نبيل كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بحفل زفاف زميله بالفريق طاهر محمد طاهر.

وشارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، في ظل رحلته لأمريكا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

بينما وجه محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي، رسالة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، وكتب: "جايلك ي ليو".

ونشر المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة من حفل زفاف لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وفاجأ حمزة المثلوثي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بصورة له رفقة ابنته الصغيرة.

كما هنأ مروان عطية نجم الأهلي، زميله بالفريق كريم الدبيش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور نجم الأهلي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "انستجرام"، صورة له رفقة زملاءه قفشة وياسر إبراهيم من حفل زفاف طاهر محمد طاهر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم رسالة قفشة لميسي حفل زفاف نجم الأهلي المثلوثي وابنته مصطفي فتحي أحمد نبيل كوكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى