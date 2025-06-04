كتب- نهى خورشيد:

خطف ظهور نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مع زوجاتهم خلال تواجدهم بحفل زفاف طاهر محمد طاهر أنظار عدد كبير من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك طاهر متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الخاصة بحضور زملائه في الأهلى رفقة زوجاتهم ومن بينهم:" محمد هاني، عمرو السولية".

كما نشر طاهر فيديو له مع زوجته خلال رقصهم على أنغام:""قشرت الكلمنتينا".

وفي سياق متصل، غادرت بعثة الفريق الكروي بالقلعة الحمراء اليوم الأربعاء متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لخوض منافسات بطولة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.