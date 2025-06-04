مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

0 2
20:00

سيراميكا كليوباترا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

1 2
22:00

البرتغال

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 1
20:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

"قشرت الكلمنتينا".. 20 صورة لـ نجوم الأهلى وزوجاتهم في حفل زفاف طاهر

10:50 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (6)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (8)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (4)_1
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (5)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (4)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (3)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (7)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (2)_1
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (16)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (15)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (14)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (13)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (12)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (11)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (10)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (1)_1
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (1)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (2)
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف طاهر (3)_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

خطف ظهور نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، مع زوجاتهم خلال تواجدهم بحفل زفاف طاهر محمد طاهر أنظار عدد كبير من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك طاهر متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الخاصة بحضور زملائه في الأهلى رفقة زوجاتهم ومن بينهم:" محمد هاني، عمرو السولية".

كما نشر طاهر فيديو له مع زوجته خلال رقصهم على أنغام:""قشرت الكلمنتينا".

وفي سياق متصل، غادرت بعثة الفريق الكروي بالقلعة الحمراء اليوم الأربعاء متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لخوض منافسات بطولة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل زفاف طاهر زوجات نجوم الأهلي الأهلي طاهر محمد طاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى